Unidades de saúde de Aquidauana terão alteração de horário no feriado

Farmácia Municipal / O Pantaneiro

A Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana divulgou o cronograma de funcionamento das unidades durante o feriado da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro.

Na quinta-feira (20), não haverá atendimento nas unidades de saúde do município.

Já na sexta-feira (21), o atendimento será retomado de forma parcial, com funcionamento das seguintes unidades:

ESF Duque de Caxias

ESF Santa Terezinha

O horário de atendimento será das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A Farmácia Municipal também estará aberta na sexta-feira, das 12h às 18h.

A Prefeitura reforça que os serviços de urgência e emergência permanecem disponíveis normalmente durante todo o feriado, por meio do Pronto Atendimento Municipal (PAM).

