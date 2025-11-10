Acessibilidade

10 de Novembro de 2025 • 22:26

Unidades de saúde de Aquidauana terão alteração de horário no feriado

Por conta do feriado da Consciência Negra no dia 20

Redação

Publicado em 10/11/2025 às 18:08

Farmácia Municipal / O Pantaneiro

A Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana divulgou o cronograma de funcionamento das unidades durante o feriado da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro.

Na quinta-feira (20), não haverá atendimento nas unidades de saúde do município.

Já na sexta-feira (21), o atendimento será retomado de forma parcial, com funcionamento das seguintes unidades:

  • ESF Duque de Caxias
  • ESF Santa Terezinha

O horário de atendimento será das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A Farmácia Municipal também estará aberta na sexta-feira, das 12h às 18h.

A Prefeitura reforça que os serviços de urgência e emergência permanecem disponíveis normalmente durante todo o feriado, por meio do Pronto Atendimento Municipal (PAM).

