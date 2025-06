Uso de cigarro eletrônico cresce entre adolescentes brasileiros

haiberliu/Pixabay

Um levantamento da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), divulgado nesta semana, revelou que um em cada nove adolescentes no Brasil faz uso de cigarro eletrônico. O estudo ouviu cerca de 16 mil pessoas com 14 anos ou mais, em todas as regiões do país.

De acordo com os dados, o número de jovens que utilizam cigarros eletrônicos é cinco vezes maior que o total de fumantes de cigarro tradicional. Os números fazem parte do Terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad 3), que analisou informações coletadas entre 2022 e 2024. Esta foi a primeira vez que os dispositivos eletrônicos foram incluídos na pesquisa.