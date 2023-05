Uso Racional de Medicamentos: HRMS alerta sobre consequências da automedicação

Nesta sexta-feira (5), é comemorado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, uma data que busca conscientizar as pessoas sobre a importância de utilizar os medicamentos de forma adequada e responsável, evitando a automedicação.

Dados da última Pesquisa de Automedicação do ICTQ (Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico), divulgada em 2022, revelam que 89% dos brasileiros usam medicamentos sem orientação médica.

O número é preocupante já que a prática, segundo o farmacêutico e coordenador da Assistência Farmacêutica do HRMS, Rodrigo Novais, traz consequências graves como intoxicação e resistência aos remédios.

“Um problema comum é o uso excessivo de antibióticos que muitas pessoas usam para tratar sintomas simples, como dores de cabeça e resfriados. O uso indevido de antibióticos é uma das principais causas da resistência bacteriana, o que pode tornar as infecções mais difíceis de tratar”, alertou.

Rodrigo Novais ressalta, ainda, que a automedicação pode mascarar sintomas de doenças mais graves, dificultando o diagnóstico e o tratamento adequado. “Por isso, é importante sempre buscar a orientação de um profissional de saúde antes de tomar qualquer medicamento”, completou.

Prática comum nos tempos antigos, o levantamento no ICTQ revela que a automedicação ‘não ficou no passado’. O médico socorrista e diretor clínico do HRMS, Dr Alexandre Frizzo, ressalta que ‘as orientações que se tinham no passado não servem e nem devem ser adaptadas ao momento atual’.

“Os efeitos negativos de uma medicação nem sempre estão ligados a uma fatalidade, mas um descuido de quem usa tanto na quantidade quando no tempo de uso dessa medicação. Toda a automedicação é preocupante, devemos estar bem informados para fazer uso de medicamentos, sempre procurar orientação médica”, concluiu.

Para evitar problemas causados pela automedicação é importante estar atento à prescrição médica, dose e tempo de uso corretos.

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul