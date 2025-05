Vacina brasileira de RNA contra a covid-19 mostra alta eficácia em testes com animais

Fernando Frazão

A vacina contra a covid-19 desenvolvida com tecnologia de RNA mensageiro pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) demonstrou excelente eficácia nos testes realizados em animais. Os resultados obtidos foram semelhantes aos das vacinas de mRNA já disponíveis no mercado, como as da Pfizer e Moderna, segundo informou Patrícia Neves, coordenadora de Desenvolvimento e Produção de Produtos RNA do Instituto Bio-Manguinhos/Fiocruz.

Atualmente, o instituto está finalizando os testes laboratoriais de segurança, que devem ser concluídos até julho. “Instalamos a primeira área com boas práticas de fabricação de produtos RNA da América Latina. É um avanço significativo para o Brasil”, destacou Patrícia. Segundo ela, já foram produzidos três lotes de controle e dois lotes da vacina, utilizados nos estudos toxicológicos. “Até agora, não registramos nenhum evento adverso grave ou mortalidade dos animais.”

Durante os testes de segurança, os pesquisadores analisam minuciosamente os tecidos e órgãos dos animais para garantir que os componentes da vacina não causem toxicidade. Após a conclusão dessa etapa, o instituto vai solicitar à Anvisa autorização para iniciar os testes clínicos em seres humanos.

Testes em humanos podem começar até o fim do ano

A expectativa é que a Anvisa libere a fase 1 dos testes em voluntários até o final de 2025. Após essa etapa, outras fases de testagem serão realizadas até que a Fiocruz possa solicitar o registro definitivo do imunizante.

Embora ainda não haja um prazo fechado para a conclusão do processo, os primeiros resultados são bastante promissores. De acordo com Patrícia Neves, em poucos anos o Brasil poderá contar com uma vacina de RNA contra a covid-19 altamente eficaz, desenvolvida por uma instituição pública e com potencial para ser adquirida pelo Ministério da Saúde a um custo reduzido.

A vacina utiliza uma nanopartícula lipídica para transportar as instruções genéticas do vírus até as células do sistema imunológico, que, por sua vez, aprendem a produzir anticorpos para combater o coronavírus caso a pessoa seja infectada futuramente.

Tecnologia promissora para outras vacinas

O sucesso da vacina contra a covid-19 também validará a plataforma de RNA desenvolvida por Bio-Manguinhos, o que abre caminho para a criação de novos imunizantes. “A estrutura do RNA e da nanopartícula não muda, apenas a sequência genética interna, que pode ser adaptada para outras doenças. Isso acelera muito o processo de desenvolvimento”, explica Patrícia.

Atualmente, já estão em andamento quatro projetos iniciais de vacinas com a mesma tecnologia para combater a leishmaniose, o vírus sincicial respiratório (VSR), a febre amarela e a tuberculose. Para a leishmaniose, ainda não existe vacina; já para as outras doenças, os imunizantes de RNA podem representar uma evolução em relação às vacinas tradicionais, oferecendo maior proteção e permitindo aplicação em pessoas com contraindicações às versões existentes.

Futuro promissor para o uso do RNA

Além do desenvolvimento de vacinas, a tecnologia de RNA abre novas possibilidades para o tratamento de doenças complexas. “O RNA é uma molécula extremamente versátil. Existem diferentes tipos que podem ser usados tanto como alvos quanto como terapias, inclusive no tratamento de tumores, doenças genéticas raras e outras condições atualmente de difícil manejo”, afirma Patrícia Neves.

O domínio dessa tecnologia por uma instituição pública brasileira é considerado estratégico para o país, ampliando a autonomia nacional na produção de imunizantes e terapias avançadas.

