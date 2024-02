Aquidauana inicia vacinação contra a dengue no sábado, 17

As vacinas já chegaram para Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

Neste sábado, 17, Aquidauana estará realizando a vacinação contra dengue, em crianças de 10 e 11 anos especificamente, a partir das 8 horas da manhã, na estação ferroviária do município. As 1.460 doses da vacina, que é gratuita e oferecida pelo SUS (Sistema único de Saúde), será aplica inicialmente nessa faixa etária, por ser a que oferece maior risco dentro da faixa de 6 a 16 anos, classificada pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Nesse primeiro momento, somente essas idades estarão recebendo a primeira dose, de duas. As outras faixas etárias serão contempladas a medida que, gradativamente, a vacinação for sendo realizada.

“Na verdade, é o público de 6 a 16 anos que é o público mais propenso a evolução dos sintomas graves. E esse público depois que pega a segunda vez a dengue, quando pega a segunda vez ele é mais propenso, esse público de 6 a 16 anos a agravar e ir a óbito”. Essa vacina não está indicada acima de 60 anos”, explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, de Aquidauana, Camila Mayer Mirowski.



A secretária municipal de saúde, Patrícia Panachuki, alerta que os pais ou responsáveis compareçam neste sábado com a criança para receber essa primeira dose da vacina, portando o cartão de vacinação do SUS. Segundo os especialistas o imunizante não oferece reação, sendo a mesma semelhante as demais vacinas.

Secretária municipal de saúde, Patrícia Panachuki e a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, de Aquidauana, Camila Mayer Mirowski. - Rafael Barbosa / Jornal O Pantaneiro



A expectativa das autoridades de Aquidauana é que, a exemplo de Dourados, toda a população possa ser vacinada. A cidade de Dourados teve um tratamento diferenciado nesse momento, por ser uma das cidades mais endêmicas do Brasil. A prefeitura tem um levantamento do quantitativo de pessoas na faixa etária de receber o imunizante. De 10 a 14 anos, são 3008 crianças. De 10 a 11 (faixa que deve ser vacinada neste sábado) são 1147 jovens, esse número engloba crianças da cidade e das aldeias.



Com armadilha ao mosquito, Aquidauana conseguiu exterminar 70 mil ovos do mosquito Aedes aegypti



“É importante a gente colocar o trabalho que está sendo feito pela coordenadoria da epidemiologia. Nós esse ano, graças a Deus, não tivemos ainda um agravamento. Aquidauana está bem controlado. O que a gente atribui um pouco isso, também a falta de chuva, mas também muito ao trabalho dos nossos agentes de endemias.

Desde o ano passado foi colocado em Mato Grosso do Sul, uma armadilha e Aquidauana foi uma das cidades piloto. O sistema ovitrampas que é um mecanismo muito simples desenvolvido pela Secretaria de Estado, que o mosquito coloca os ovos ali numa espécie de potinho e o pessoal dos vetores vai e recolhe esse potinho e extermina esses ovos. Foi muito bom e a gente também atribui essa diminuição a esse projeto. Foram retirados 70 mil ovos desde outubro que começou o projeto, ovitrampas”, explica em tom de satisfação a secretária de saúde de Aquidauana, Patrícia Panachuki.

Desde o início do ano até agora Aquidauana tem 25 notificações e cinco positivos. Nesse mesmo período, no ano passado, ao município já tinha 100 notificações e 54 positivos.



Apesar da posição satisfatória de Aquidauana no quadro do Boletim da Dengue da Secretaria de Estado de Saúde, a guerra precisa ser vencida e todos os pais e responsáveis estão com o compromisso de levar suas crianças de 10 a 11 anos neste sábado, na estação ferroviária para receberem a primeira dose dessa vacina e fiquem mais resistentes à dengue, porque todos sabem que essa doença mata.