Vacinação antirrábica e contra gripe chega à Águas do Miranda

Vacinação no último fim de semana / Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (4) uma ação de vacinação na comunidade Águas do Miranda, localizada na zona rural do município.

Equipes do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) aplicaram doses da vacina antirrábica em cães e gatos, garantindo a proteção dos animais e ajudando a prevenir casos de raiva — uma zoonose grave, que pode ser transmitida aos humanos.

Ao mesmo tempo, os moradores da comunidade também foram imunizados contra a Influenza, em mais uma medida de saúde preventiva.

A ação faz parte de uma estratégia da Secretaria para ampliar a cobertura vacinal e levar serviços essenciais até as áreas mais afastadas da cidade.

