Vacinação contra covid-19 continua até às 21h em pontos da cidade nesta sexta

Pfizer Baby é indicada para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias / (Foto: Divulgação)

Continua até às 21h o atendimento para vacinação em três pontos de Aquidauana nesta sexta-feira (17). O cronograma segue a Campanha Dia D da SES (Secretaria Estadual de Saúde), com objetivo de fazer com que a população complete o seu esquema vacinal com as vacinas monovalentes, principalmente para evitar aumento de casos contra doença.

Mato Grosso do Sul recebeu na segunda-feira (13), 35 mil doses de vacina infantil sendo 30 mil doses da Pfizer Pediátrica e mais 5 mil da Pfizer Baby. Na terça-feira (14), chegou a segunda remessa com as 209 mil doses da Pfizer Bivalente e mais 15 mil doses de vacina Coronavac para finalizar esquema em crianças de 3 e 4 anos.

Pontos de vacinação:

Supermercado Atlântico (Santa Terezinha);

Estação Ferroviária;

Centro da Juventude - Nova Aquidauana.

Público

A Pfizer Baby é indicada para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, com ou sem comorbidades. O esquema de vacinação primário será composto por três doses, sendo a D1 e D2 aplicadas com um intervalo de quatro semanas entre uma dose e outra. A terceira dose precisa de um espaço de oito semanas, após a administração da segunda dose.

A Pfizer Pediátrica é indicada para crianças de 5 a 11 anos de idade. O esquema de vacinação primário será composto por duas doses, sendo a D1 e D2 aplicadas com um intervalo de oito semanas entre uma dose e outra.

Já a dose de reforço deve ser aplicada com um espaço de quatro meses, após a administração da segunda dose. A SES/MS ressalta que o início da aplicação das doses será definido pelas secretarias de saúde de cada município.

Pfizer Bivalente

Integram a primeira fase dos indivíduos aptos a se vacinarem: idosos a partir de 70; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos; abrigados e trabalhadores destas instituições, imunocomprometidos, comunidade indígenas, ribeirinhas e quilombolas e profissionais da saúde. A vacina Bivalente deve ser usada somente para dose de reforço.

O esquema vacinal para os grupos prioritários será de uma dose da vacina Covid-19 bivalente (Reforço) a partir dos 12 anos de idade, para pessoas que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes.

O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com vacinas monovalentes.