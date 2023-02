Vacinação contra covid-19 terá atendimento especial no sábado

Saúde abre consulta para incorporar ao SUS vacina pediátrica da Pfizer / Divulgação

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou nesta quarta-feira (8) os locais de vacinação contra a covid-19 em Aquidauana. A campanha busca aumentar a imunização da população no período de Carnaval.

O atendimento especial acontece no próximo sábado (11), das 8h às 17h, em três pontos diferentes. Serão disponibilizadas todas as doses de aplicação reforço e para todas as faixas etárias.

Os pontos são:

Centro da Juventude, na Nova Aquidauana

Calçadão da Sete

Praça em frente ao Mercado Atlântico

É necessário levar a carteira de vacinação, documento pessoal ou cartão do SUS.