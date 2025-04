Vacinação contra gripe começa em Anastácio

Proteção contra a influenza passa a fazer parte da rotina de vacinação no SUS / Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta terça-feira, 2, à campanha de vacinação contra a gripe Influenza. A imunização está disponível para diversos grupos prioritários e é uma medida importante para proteger a população contra os tipos de vírus H1N1, H3N2 e B, responsáveis por causar doenças respiratórias graves.

O atendimento será realizado nas ESFs Umbelina, Anastácio e Rodrigo Queiroz das Chagas, acontece até às 21h. A vacina é gratuita e está disponível para pessoas que se enquadram em um dos seguintes grupos:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- Gestantes e puérperas

- Idosos a partir de 60 anos

- Trabalhadores da Saúde e professores

- Povos indígenas e quilombolas

- Pessoas em situação de rua

- Profissionais das Forças de Segurança, Forças Armadas e de Salvamento

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade)

- Pessoas com deficiência

- Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo e caminhoneiros

- Trabalhadores portuários e funcionários dos Correios

- Funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade

- Adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos, sob medidas socioeducativas

