Vacinação e prevenção levam mais saúde à comunidade de Salobra

Atendimento em comunidades rurais é uma estratégia eficaz para ampliar a cobertura vacinal / Divulgação
Na última terça-feira (26), a comunidade rural de Salobra, a 12 quilômetros da área urbana de Miranda, recebeu uma importante ação de saúde pública promovida pela equipe da ESF (Estratégia de Saúde da Família) Arildo Bossay Rural. A iniciativa teve como foco a vacinação e a coleta de exames preventivos, beneficiando diretamente os moradores da região com serviços essenciais de promoção à saúde.
A ação foi conduzida por uma equipe multiprofissional composta pela enfermeira Maria Eduarda, os vacinadores Gilson e Janete, as agentes comunitárias de saúde Teresa e Zildete, além do agente de endemias Carlos. Juntos, eles reforçaram a importância da prevenção e da imunização como ferramentas fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população.
De acordo com os profissionais, a aproximação dos serviços de saúde das comunidades rurais é uma estratégia eficaz para ampliar a cobertura vacinal e garantir o acesso a exames importantes, especialmente para moradores de áreas mais distantes dos centros urbanos.
