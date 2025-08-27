Acessibilidade

27 de Agosto de 2025 • 17:08

Saúde

Vacinação e prevenção levam mais saúde à comunidade de Salobra

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 15:32

A-

A+

Atendimento em comunidades rurais é uma estratégia eficaz para ampliar a cobertura vacinal / Divulgação

Na última terça-feira (26), a comunidade rural de Salobra, a 12 quilômetros da área urbana de Miranda, recebeu uma importante ação de saúde pública promovida pela equipe da ESF (Estratégia de Saúde da Família) Arildo Bossay Rural. A iniciativa teve como foco a vacinação e a coleta de exames preventivos, beneficiando diretamente os moradores da região com serviços essenciais de promoção à saúde.

A ação foi conduzida por uma equipe multiprofissional composta pela enfermeira Maria Eduarda, os vacinadores Gilson e Janete, as agentes comunitárias de saúde Teresa e Zildete, além do agente de endemias Carlos. Juntos, eles reforçaram a importância da prevenção e da imunização como ferramentas fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população.

De acordo com os profissionais, a aproximação dos serviços de saúde das comunidades rurais é uma estratégia eficaz para ampliar a cobertura vacinal e garantir o acesso a exames importantes, especialmente para moradores de áreas mais distantes dos centros urbanos.

