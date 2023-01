Vacinas para crianças contra covid-19 estão esgotadas, diz ministra da saúde

(Foto: Divulgação/Ministério da Saúde) / Ministra Ethel Maciel

O estoque do Governo Federal de vacinas contra covid-19 para crianças de até 11 anos está esgotado, segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (6), em Brasília.

O governo deve negociar a antecipação de novas remessas que estavam prevista para o fim deste mês, com a fabricante Pfizer. Conforme Ethel, há expectativa da compra de 3,2 milhões de doses do imunizante pediatra para a faixa etária entre seis meses e quatro anos, e outras 4,5 milhões de doses para o público entre quatro e 11 anos.

Também está sendo discutido a compra de doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantã, para imunização de crianças a partir de três anos. O governo anterior havia rescindido o contrato, mas deve ser retomado pela atual em breve.

Sobra de doses para adultos

Diante da falta de imunização dos adultos, o Ministério da Saúde possui estoque excessivo para a faixa etária. A pasta reforçou que pretende regularizar a disponibilidade de doses junto aos municípios e estados.

Embora a afirmativa, segundo a Agência Brasil, há situações como a do Rio de Janeiro, que ontem (5) anunciou a interrupção da vacinação para o público adulto em razão da escassez de imunizantes. Para o ministério, há gargalos deixados pela administração anterior na comunicação e na distribuição de vacinas.

“Precisamos reestabelecer esses fluxos que ficaram muito confusos”, disse Ethel. “A missão do ministério é restituir esse diálogo com as unidades de federação”, acrescentou.

Também está prevista uma reunião da Ctai (Câmara Técnica de Assessoramento à Imunização contra Covid-19), que soma a participação de representantes de estados e municípios, na próxima terça-feira (10). A meta é discutir a provável antecipação de uma nova campanha de vacinação contra a covid-19.

Alguns estados podem receber a recomendação para campanhas de aplicar a quarta dose para o público abaixo de 30 anos sem comorbidades, o que será discutido na câmara técnica. A prioridade, contudo, deve ser completar o esquema vacinal de todos os adultos com ao menos uma dose de reforço.