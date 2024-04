Vai se vacinar? Confira os pontos de imunização no Dia D em Aquidauana

Vacina é a principal prevenção / Tânia Rêgo/Agência Brasil

Equipes da saúde de Aquidauana realizam no próximo sábado, 13, a vacinação contra a gripe para todos os moradores do grupo prioritário. O atendimento vai das 8h às 14h.

Para se vacinar, o cidadão deve comparecer à unidade de saúde com documento de identificação e caderneta de vacinação, além de comprovante de classificação como grupo prioritário, como o laudo médico, documento funcional para os grupos profissionais atendidos, entre outros.

Pontos de vacinação:

Praça em frente ao Shopping Atlântico - Santa Terezinha

Calçadão da Sete (centro)

Centro da Juventude na Nova Aquidauana

ESF JAM (Posto da Estevão)

Sindicato SIMTED

São considerados grupos prioritários pessoas de 60 anos ou mais, crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes em qualquer período gestacional, puérperas (mulheres até 45 dias pós-parto), trabalhadores de saúde, professores do ensino básico e superior das escolas públicas e privadas, povos indígenas, povos quilombolas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, força de segurança pública e salvamento (policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas municipais), Forças Armadas (membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica), pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros de transporte de cargas, trabalhadores portuários, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, população em situação de rua e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis.