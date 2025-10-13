Vigilância Sanitária de Aquidauana alerta sobre risco de bebidas com metanol

Operação Metanol acontece em todo o Estado / PCMS

De acordo com o órgão municipal, é fundamental verificar se a bebida tem rótulo e lacre, evitar produtos a granel ou sem identificação e desconfiar de preços muito abaixo do valor de mercado. O consumo de bebidas de procedência duvidosa pode representar risco grave à saúde, incluindo cegueira irreversível, falência renal e morte, quando há presença de substâncias como o metanol.

A Vigilância Sanitária de Aquidauana divulgou um alerta à população com orientações de segurança sobre o consumo de bebidas alcoólicas, após a confirmação de casos de intoxicação por metanol no país. A medida segue recomendação do Ministério da Saúde, que atualizou, na última sexta-feira (10), os procedimentos de atendimento e notificação em situações envolvendo bebidas adulteradas.

A nota técnica enviada aos estados e municípios pelo Ministério da Saúde define que, a partir de agora, a confirmação de casos de intoxicação será baseada no histórico de ingestão da bebida, nos sintomas clínicos e nos achados laboratoriais compatíveis. Casos suspeitos passam a considerar a persistência ou agravamento dos sintomas entre 6 e 72 horas após o consumo.

Além disso, o documento orienta profissionais da saúde a realizarem a notificação imediata de casos suspeitos ou confirmados aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). A comunicação deve ser feita por meio do Disque-Notifica (0800 644 6645) ou pelo sistema e-Notifica.

A Vigilância Sanitária reforça que "beber com segurança também é cuidar da sua saúde" e recomenda atenção redobrada, principalmente em períodos de festas e eventos, quando o consumo de bebidas tende a aumentar.

