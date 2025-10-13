Acessibilidade

14 de Outubro de 2025 • 02:30

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Vigilância Sanitária de Aquidauana alerta sobre risco de bebidas com metanol

De acordo com o órgão municipal, é fundamental verificar se a bebida tem rótulo e lacre

Redação

Publicado em 13/10/2025 às 21:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Operação Metanol acontece em todo o Estado / PCMS

A Vigilância Sanitária de Aquidauana divulgou um alerta à população com orientações de segurança sobre o consumo de bebidas alcoólicas, após a confirmação de casos de intoxicação por metanol no país. A medida segue recomendação do Ministério da Saúde, que atualizou, na última sexta-feira (10), os procedimentos de atendimento e notificação em situações envolvendo bebidas adulteradas.

De acordo com o órgão municipal, é fundamental verificar se a bebida tem rótulo e lacre, evitar produtos a granel ou sem identificação e desconfiar de preços muito abaixo do valor de mercado. O consumo de bebidas de procedência duvidosa pode representar risco grave à saúde, incluindo cegueira irreversível, falência renal e morte, quando há presença de substâncias como o metanol.

Leia Também

• País tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol

• Mato Grosso do Sul vai receber novo lote de antídoto contra metanol

• Ministério da Saúde descarta cinco suspeitas de intoxicação por metanol em MS

A nota técnica enviada aos estados e municípios pelo Ministério da Saúde define que, a partir de agora, a confirmação de casos de intoxicação será baseada no histórico de ingestão da bebida, nos sintomas clínicos e nos achados laboratoriais compatíveis. Casos suspeitos passam a considerar a persistência ou agravamento dos sintomas entre 6 e 72 horas após o consumo.

Além disso, o documento orienta profissionais da saúde a realizarem a notificação imediata de casos suspeitos ou confirmados aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). A comunicação deve ser feita por meio do Disque-Notifica (0800 644 6645) ou pelo sistema e-Notifica.

A Vigilância Sanitária reforça que "beber com segurança também é cuidar da sua saúde" e recomenda atenção redobrada, principalmente em períodos de festas e eventos, quando o consumo de bebidas tende a aumentar.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

SESAU aplica quase 200 doses de vacinas em ação nas fazendas de Aquidauana

Saúde

Brasil recebe lote de medicamento para tratar câncer de mama no SUS

Saúde

Casos de coqueluche crescem e provocam internações e mortes

Em 2024, foram registrados pelo menos 2.152 casos da doença

Serviços

Aquidauana recebe novas viaturas para reforçar atendimento indígena

Publicidade

Serviços

Farmácia Básica de Anastácio não abre neste sábado por conta do feriado

ÚLTIMAS

Geral

Novas regras facilitam prática da aquicultura em águas da União

Economia

Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda

Nova modalidade substituirá débito automático e boletos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo