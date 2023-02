Vírus da covid-19 surgiu de laboratório da China, acusa agência dos EUA

Vacinação contra covid / Diário Corumbaense

O Departamento de Energia dos Estados Unidos concluiu que a pandemia de covid-19 teria sido desencadeada por um vírus de laboratório de Wuhan, na China, que teria vazado e iniciado os primeiros casos da doença. O documento sigiloso, classificado como de 'baixa confiança', foi entrega para Casa Branca e membros selecionados do congresso.

O documento foi obtido pelo jornal norte-americano Wall Street Journal. Em 2021, o Departamento de Energia estava indeciso sobre como o coronavírus teria surgido, mas o novo relatório atualizou o posicionamento da agência ao diretor nacional de inteligência, Avril Haines, conforme o jornal Metrópoles.

Agora, o Departamento de Energia se alia ao FBI no entendimento do surgimento do vírus. O departamento tem equipes científicas responsáveis pela supervisão da rede de laboratórios dos EUA - alguns deles conduzem pesquisas avançadas em biologia. Entretanto, quatro outras agências e o painel nacional de inteligência mantêm o entendimento de que o vírus surgiu por meio de transmissão natural.

Segundo o jornal, pessoas que teriam tido acesso ao relatório informaram ao Wall Street Journal que classificaram o documento como de “baixa confiança”. E, a despeito dos diferentes entendimentos entre as agências, todas concordam que o vírus não se originou em decorrência de pesquisas com armas biológicas.

Cientistas da OMS (Organização Mundial de Saúde) já havia levantado a hipótese de que a covid surgiu de um laboratório na província chinesa.