Zé Gotinha visita alunos e convida para a vacinação da proteção

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Ao longo deste sábado (16), as Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Aquidauana, estarão atendendo das 8h às 16 horas, numa grande campanha de vacinação, para atualização da caderneta de vacina de crianças, adultos e idosos.

Para reforçar a importância da vacinação para as crianças, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento chamou o "Zé Gotinha” para visitar os alunos da Rede Municipal e chama-los para a vacinação, para se protegerem e, claro, também os pais se imunizarem.

Ao longo da semana a secretária Patrícia, juntamente com a equipe da secretaria de Saúde fez visita com o Zé Gotinha aos CMEIS e as Escolas Municipais, além de levar alegria, distribuíram panfletos informando sobre o dia D.

Em Aquidauana, as ESF’s que estarão de plantão das 8h às 16h, neste sábado (16/09) são: Célia Vaz, Cláudio Fernando Stella, Izaura Baes, João André Madsen, José Vória, Nova Aquidauana, Tiago Bogado, Vila Pinheiro e Distrito de Taunay.

“Manter a carteira de vacina em dia é obrigatório e, no caso das crianças, é uma atitude de amor dos pais para com o filho, cuidando da sua proteção. As vacinas salvam vidas e previnem inúmeras doenças. Por isso, fizemos esse chamamento bem de perto, levando o Zé Gotinha nas CMEI’s e Escolas Municipais, para que as crianças percam o medo e também conscientizem e chamem toda família”, explicou a secretária municipal de Saúde Patrícia Panachuki.