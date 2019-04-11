Sicredi é o agente financeiro que mais liberou recursos pelo Pronaf em 2018

Mais uma vez, o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 4 milhões de associados e atuação em 22 estados e no Distrito Federal – é destaque no ranking de desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Entre janeiro e dezembro de 2018, o Sicredi realizou aproximadamente 20 mil operações, totalizando mais de R$ 1,2 bilhão liberado s por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que presta atendimento diferenciado aos pequenos agricultores, sendo o agente financeiro com o maior volume de operações nesta categoria.

O ranking anual do BNDES identifica o desempenho das instituições financeiras nas operações indiretas, aquelas em que o banco de desenvolvimento participa indiretamente no repasse de recursos por meio de um agente financeiro a ele credenciado, como no caso do Sicredi.

Na lista do BNDES, o Sicredi também foi classificado na primeira posição nos financiamentos do Inovagro, financiamento para incorporação de inovações tecnológicas nas propriedades rurais; nos financiamentos do Pronamp, para investimentos dos médios produtores rurais; e, também, liderou nos repasses da Moderagro, para projetos de modernização e expansão da produtividade nos setores agropecuários.

Segundo Antonio Sidinei Senger, superintendente de Crédito Rural e Direcionados do Banco Cooperativo Sicredi, o bom desempenho da instituição é resultado do foco nos associados. “A agricultura familiar é fundamental para o desenvolvimento do País, pois, além da sua relevância para a economia, é dela que deriva grande parte dos alimentos que chegam à mesa das famílias. Nós apoiamos fortemente nossos associados desse segmento, buscando conhecer a realidade de cada um e dar suporte ao seu crescimento e, por consequência, das suas regiões”, afirma.

No total, o Sicredi liberou, em 2018, aproximadamente R$ 4,1 bilhões por meio do Pronaf, em mais de 120 mil operações. Este montante corresponde às operações realizadas com recursos do BNDES e de outras fontes de recursos, como a captação de poupança juntos aos associados da instituição financeira cooperativa.