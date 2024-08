500 novos RGs são entregues aos indígenas do Pantanal de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança e Pública) e da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), realizou a entrega de aproximadamente 500 novas Carteiras de Identidade Nacional (o novo RG) para povos originários do pantanal.

A iniciativa faz parte da 4ª edição do programa “MS em Ação”, realizado em julho deste ano na aldeia Cachoerinha em Miranda, atendendo também as comunidades Argola; Babaçu; Boa Esperança; Lagoinha; Lalima; Mãe Terra; Moreira; Morrinho; Passarinho; Kinikinau; Kay Koe e Nossa Senhora de Fátima.

Na ocasião foram disponibilizados a população indígena diversos tipos de serviços, tais como emissão de documentos, atendimentos médicos e odontológicos, oficinas, palestras, entre outros.

"As equipes vieram aqui em nossa comunidade e fizeram os documentos. Facilitou muito o deslocamento do nosso povo, que não precisou ir até a cidade para fazer o documento. Isso tudo é muito proveitoso para nossa população", destacou Rogério Nunes, cacique em exercício da Aldeia Cachoeirinha, município de Miranda.

Para a secretária da SEC, Viviane Luiza, essa é mais uma ação inclusiva que tem gerado bons resultados. "É o Governo do Estado mais uma vez saindo a frente, entregando quase 500 novos RGs para a comunidade. Isso é a materialização do MS em Ação. A união da Cidadania com a Segurança Pública fazendo a diferença", disse Viviane.

Representando a Sejusp, o secretário-executivo de Segurança Pública, coronel Wagner Ferreira da Silva, também participou da entrega dos documentos e explicou a importância da ação.

"É um dia histórico para nós da Segurança Pública poder estar aqui nesta comunidade, ofertando aquilo que ela realmente precisa que é a presença do Estado. Por meio da entrega da Carteira de Identidade Nacional a população poderá acessar diversos outros serviços públicos. Atingimos a nossa meta, não deixando ninguém para trás", disse o coronel.

Novo RG

Em um esforço contínuo para modernizar e facilitar a identificação civil em Mato Grosso do Sul, a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), por meio do Instituto de Identificação da Polícia Científica, está expandindo cada vez mais o atendimento para a emissão da Carteira de Identidade Nacional.

O diretor do Instituto de Identificação, Daniel Ferreira de Freitas, explica que desde janeiro de 2024, quando o MS iniciou a confecção da CIN, já foram expedidos aproximadamente 160 mil documentos. "Desse total, duas mil pessoas indígenas já foram beneficiadas em no Mato Grosso do Sul e estamos trabalhando para ampliar cada vez mais os nossos serviços", concluiu o diretor.

A população em geral pode fazer o agendamento da CIN gratuitamente pelo site da Sejusp, por meio do link: http://servicos.sejusp.ms.gov.br/