Salão de bairro promove ação voltada a egressos do sistema prisional

Comunicação Agepen

O salão reservou parte do seu expediente para oferecer, de forma voluntária, serviços de manicure e cabeleireira. As responsáveis, Rosângela e Débora, abriram as portas do Studio 482 para acolher quem carrega não apenas a experiência do cárcere, mas também o peso da exclusão social.

Um salão de beleza, um gesto de empatia e uma escuta acolhedora transformaram um simples dia de atendimento em um momento de esperança para pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares. A ação foi promovida pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio do Escritório Social, em parceria com a Rede de Atenção à Pessoa Egressa (Raesp) e o Studio 482, localizado no bairro Parati.

Mais do que cortes de cabelo e esmaltação, a proposta foi oferecer atenção, escuta e incentivo à reconstrução da autoestima. "É uma maneira de envolver a sociedade no processo de reintegração. É preciso que as pessoas compreendam que também têm um papel nesse acolhimento", destacou Tânia Hardem, diretora do Escritório Social.

A frase estampada em uma das paredes do salão — "Você é do tamanho dos seus sonhos" — resume o espírito da iniciativa, que proporcionou leveza e bem-estar aos atendidos. “Nosso objetivo vai além da estética. Quando a pessoa se senta na cadeira, ela desabafa, compartilha. A gente escuta com empatia”, afirmou Rosângela.

Débora reforçou o impacto do momento: “Às vezes, só uma boa conversa já muda o dia. Queremos que essas pessoas e suas famílias se sintam valorizadas”.

Uma das participantes, Bruna, que viveu a experiência da prisão, deixou o salão emocionada. “Saí me sentindo maravilhosa, com autoestima elevada. Pronta para enfrentar a vida”, contou, com um sorriso no rosto.

O sucesso da iniciativa motivou a expansão do projeto. Segundo Tânia, novas ações estão previstas, desta vez diretamente dentro das unidades prisionais da capital, com foco especial no público LGBTQIA+ e em pessoas do regime semiaberto e fechado. “As profissionais do salão se prontificaram a levar esse cuidado até lá. Quando o acolhimento parte da sociedade, a reintegração deixa de ser um sonho distante”, finalizou.

