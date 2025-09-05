Campanha reforça importância de acolher crianças mais velhas em MS

Setembro inicia com a lei que instituiu a Semana de Incentivo à Adoção Tardia
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) incluiu entre suas pautas a defesa dos direitos humanos e da cidadania, com destaque para a Semana de Incentivo à Adoção Tardia, realizada na primeira semana de setembro. A iniciativa foi instituída pela Lei 5.921/2022, de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), com o objetivo de estimular famílias a abrirem espaço em seus lares para crianças mais velhas e adolescentes que aguardam por adoção.
Segundo o parlamentar, o tema exige sensibilidade e compromisso. “A adoção tardia é um gesto de amor que precisa ser cada vez mais incentivado. Hoje, mais de 5 mil crianças e adolescentes ainda esperam por uma família no Brasil, sendo que a maioria já tem mais de 10 anos. Ao mesmo tempo, existem mais de 30 mil pretendentes cadastrados, mas muitos buscam apenas crianças pequenas”, destacou Vaz.
O deputado também é autor da Lei 6.323/2024, que atualizou a norma anterior ao substituir a referência ao Cadastro Nacional de Adoção pelo atual Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA). A mudança busca dar mais transparência e visibilidade aos processos, ampliando o acesso às informações sobre crianças e adolescentes aptos à adoção, bem como o perfil dos pretendentes.
Para Vaz, a semana tem o papel de desconstruir preconceitos. “Adotar uma criança mais velha ou um adolescente é oferecer futuro, proteção e o carinho de um lar. Como parlamentar e como homem de fé, entendo que meu papel é apoiar políticas que fortaleçam a família e deem esperança a quem mais precisa”, afirmou.
Histórias que inspiram
Exemplo disso é a trajetória de Caciano Lima, gestor de artes e doutor em Estudos de Linguagens, que decidiu construir sua família por meio da adoção tardia. Pai solo e homossexual, ele acolheu cinco filhos, todos com idades a partir de 12 anos.
“Estamos numa campanha chamada adoção tardia, mas eu costumo dizer que é adoção no tempo certo. Meus filhos chegaram com 12, 13 e 14 anos. Hoje temos uma família estruturada e feliz, formada por mim, meus cinco filhos e minha mãe, que é minha parceira nesse processo. Nunca é tarde para amar”, contou.
O que é adoção tardia
O termo se refere à adoção de crianças geralmente acima dos 3 anos de idade, que já possuem maior autonomia e experiências de vida. Esse processo exige atenção redobrada no período de adaptação, tanto por parte dos adotantes quanto dos adotados, pois envolve superar inseguranças e criar vínculos de confiança.
