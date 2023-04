Ageprev atende em Ponta Porã e Coxim para a realização do Censo Previdenciário

Ageprev-ms

Os atendimentos presenciais para auxiliar os servidores ativos, aposentados e pensionistas na realização do Censo Previdenciário foram prorrogados, e na segunda-feira (24), atenderá os municípios de Coxim e Ponta Porã.

Essa é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Administração (SAD) e da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev).

O objetivo é que tenha menor evasão na realização de recadastramento, uma vez que o Censo é obrigatório, em cumprimento a uma lei Federal, que institui que a cada cinco anos é necessário atualizar as informações dos servidores.

Com foco na atuação inclusiva, digital e verde, o Governo do Estado modernizou a metodologia do recadastramento de dados, que neste ano ocorre on-line, o que assegura mais proteção aos dados, agilidade e eficácia do processo.

“A Ageprev já levou equipes a oito cidades para orientação e atendimento presencial, contudo, percebemos a necessidade de retomar a atuação dos polos presenciais para ampliar o acesso do público-alvo à campanha e por isso, vamos realizar nova rodada de atendimentos”, comenta o diretor de Gestão da Informação, João Ricardo Dias de Oliveira.

Serviços

A equipe da Ageprev estará presente a partir do dia 24 e seguirá até o dia 28 de abril, das 7h30 às 16h45, nos seguintes endereços:

Ponta Porã: Escola Estadual Cel. Ramiro Noronha, rua Avenida Brasil, 839, bairro da Granja.

Coxim: Escola Estadual Padre Nunes, rua Pereira Gomes, 355, bairro Jardim Novo MT.

Além dos atendimentos presenciais, a SAD, por meio da Ageprev capacitou profissionais de todos os setores de Recursos Humanos do Executivo Estadual e firmou parcerias com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Contas do Estado e Secretaria de Estado de Educação, que se tornaram disseminadores de informações e instalaram bases de atendimento do Censo Previdenciário em suas dependências.

Para o caso de dúvidas há ainda o atendimento pelo telefone (67) 4042-1007 ou WhatsApp (67) 99630-7481.