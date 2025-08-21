Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 19:22

Buscar

Últimas notícias
X
Social

ALEMS reforça ato institucional contra feminicídio dia 28

O evento contará com a presença da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 16:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Deputados Gerson Claro, Mara Caseiro e Paulo Corrêa mostrando camisetas confeccionadas para ato / Wagner Guimarães

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) vai reforçar, no próximo dia 28 de agosto, o Ato Institucional do Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. A mobilização acontecerá às 11h, na rampa do Parlamento, logo após a sessão plenária. A iniciativa é conduzida pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar e 3ª vice-presidente da Casa de Leis.

Segundo a parlamentar, o ato é um alerta diante do cenário preocupante de violência no Estado. Apenas em 2025, 23 mulheres já foram assassinadas vítimas de feminicídio em Mato Grosso do Sul. “Cada número representa uma vida interrompida, uma família destruída. Não podemos aceitar que o feminicídio continue sendo manchete em nosso Estado”, declarou.

Leia Também

• Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em MS

• Autor de feminicídio em Nioaque é condenado a mais de 21 anos de prisão

• Homem confessa feminicídio após discussão por ciúmes em Maracaju

Dados do Monitor da Violência Contra as Mulheres, elaborado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, revelam a gravidade da situação. Somente em março, foram registrados 2.098 casos de violência doméstica, o maior número do ano. Em janeiro, 1.933 mulheres foram agredidas, enquanto agosto já contabiliza 975 atendimentos.

O evento contará com a participação de autoridades como a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel; a desembargadora e coordenadora da Mulher no TJMS, Jaceguara Dantas da Silva; a advogada e idealizadora da Corrida dos Poderes, Kátia Claro; além da secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza da Silva.

De acordo com Mara Caseiro, a mobilização é também um chamado à sociedade. “O Agosto Lilás não é apenas um mês de conscientização, é um chamado para que toda a sociedade diga basta à violência contra a mulher”, destacou.

Criada por lei federal, a campanha Agosto Lilás transformou o mês em um período nacional de debates, ações e políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e à proteção das mulheres.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Miranda 

Prefeitura inicia programa Ação Social no Bairro

Social

Governo de MS inicia formação comunitária no combate à violência doméstica

Solidariedade

TCE-MS doa fraldas geriátricas ao Asilo São João Bosco e beneficia 100 idosos

A iniciativa fez parte da campanha do programa TCE na Medida 2025

Social

Mão de obra prisional de MS constrói cadeiras de rodas doadas ao Cotolengo

Publicidade

Tarifa Social 

Procon e Prefeitura de Anastácio orientam indígenas sobre tarifa social de luz

ÚLTIMAS

Polícia

Homem é preso em Corumbá durante operação nacional contra fraudes virtuais

Operação "Indébito" desarticulou grupo que aplicava golpes contra clientes de planos de saúde em todo o país

Eventos

Aquidauana celebra a Jornada Estadual do Patrimônio 2025

A programação inclui palestras, sarau musical e visitas guiadas aos principais patrimônios históricos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo