ALEMS reforça ato institucional contra feminicídio dia 28

Deputados Gerson Claro, Mara Caseiro e Paulo Corrêa mostrando camisetas confeccionadas para ato / Wagner Guimarães

Segundo a parlamentar, o ato é um alerta diante do cenário preocupante de violência no Estado. Apenas em 2025, 23 mulheres já foram assassinadas vítimas de feminicídio em Mato Grosso do Sul. “Cada número representa uma vida interrompida, uma família destruída. Não podemos aceitar que o feminicídio continue sendo manchete em nosso Estado”, declarou.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) vai reforçar, no próximo dia 28 de agosto, o Ato Institucional do Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. A mobilização acontecerá às 11h, na rampa do Parlamento, logo após a sessão plenária. A iniciativa é conduzida pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar e 3ª vice-presidente da Casa de Leis.

Dados do Monitor da Violência Contra as Mulheres, elaborado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, revelam a gravidade da situação. Somente em março, foram registrados 2.098 casos de violência doméstica, o maior número do ano. Em janeiro, 1.933 mulheres foram agredidas, enquanto agosto já contabiliza 975 atendimentos.

O evento contará com a participação de autoridades como a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel; a desembargadora e coordenadora da Mulher no TJMS, Jaceguara Dantas da Silva; a advogada e idealizadora da Corrida dos Poderes, Kátia Claro; além da secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza da Silva.

De acordo com Mara Caseiro, a mobilização é também um chamado à sociedade. “O Agosto Lilás não é apenas um mês de conscientização, é um chamado para que toda a sociedade diga basta à violência contra a mulher”, destacou.

Criada por lei federal, a campanha Agosto Lilás transformou o mês em um período nacional de debates, ações e políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e à proteção das mulheres.

