Aos 64 anos, idoso de Aral Moreira recebe sua primeira carteira de habilitação

Agência do Detran de Aral Moreira

Na última quarta-feira, 25, o vigia Candido Gomes, de 64 anos, recebeu sua primeira Carteira de Habilitação, através do programa CNH MS Social, criado pelo Governo do Estado e executado pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Candido é morado de Aral Moreira e conta que sempre viveu na cidade com sua família e nunca teve oportunidade de passar pelo processo de habilitação. “Eu nunca tive dinheiro para essas coisas, são muito caras”, disse o vigia.

Com a CNH, o idoso disse que fica mais confiante de dirigir seu carro para sair com a família. “Eu já dirigia, mas agora é certo, com carteira. Só não dá para passear muito longe porque a gasolina tá cara”, brincou Candido, satisfeito com o novo documento.

O Programa CNH MS Social já abriu mais de 3500 mil processos de primeira habilitação em todo Estado. Até o momento, 269 pessoas já receberam a primeira habilitação pelo programa.

“Aumentar a qualidade de vida do cidadão é um dos objetivos desse programa. Pessoas que não possuíam essa oportunidade, de ter uma CNH, agora estão podendo usufruir desse benefício. Isso é muito importante para o Detran e para o Governo do Estado”, afirma o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Júnior.

A coordenadora do Programa CNH MS Social, Priscilla Miyahira, explica que apesar da gratuidade, o processo de formação de cada novo condutor é complexo e requer muita dedicação por parte de todos os envolvidos. “É bom ver histórias de superação e o comprometimento na realização do sonho da CNH”, comenta.