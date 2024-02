Área é marcada para plantio de árvores e recuperação do Rio Aquidauana

Trecho do Rio Aquidauana / Divulgação/IHP

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) divulgou nesta sexta-feira, 23, a identificação da área para plantio de mudas que vão recuperar o Rio Aquidauana.

A ação começou a ser feita em São Gabriel do Oeste ainda neste mês. “A equipe de biólogos do programa Cabeceiras do Pantanal, mantido pelo IHP, identificou área prioritária para plantio”.

A Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) é a parceira estratégica nessa ação de conservação.