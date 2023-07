Arraiá do CAPS promove alegria e integração entre pacientes

No clima dos festejos julinos, o Arraiá do centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) foi marcado por muita alegria, música, integração e socialização entre os pacientes, familiares e amigos, na manhã de quinta-feira, dia 27.

Com um arrasta-pé pra lá de animado, espaço decorado, com comidas típicas e ao som da dupla Raffa & Ruan e o sanfoneiro Ricardo Borck, os pacientes se divertiram em uma manhã animada com brincadeiras, danças, bingo e muita música.

O evento foi organizado pela equipe de profissionais do CAPs, com o objetivo de proporcionar momentos de descontração e alegria. A secretária de Saúde e Saneamento, Patrícia Panachuki e equipe estiveram prestigiando o evento.

Em Aquidauana, o CAPS II oferta atendimentos a pacientes que apresentam transtornos mentais graves e persistentes, maiores de 18 anos e apoia famílias na busca de independência e responsabilidade para com seu tratamento.