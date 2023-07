Assistência Social de Aquidauana realiza Conferência Municipal

Divulgação

Ao longo de sexta-feira (30), aconteceu no Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social de Aquidauana, com o tema “Reconstrução do SUAS: o SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

A conferência teve por objetivo avaliação da política da assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do sistema único da assistência social (SUAS).

Na abertura do evento, as crianças do Projeto Pelotão Esperança/Profesp apresentaram uma coreografia da música PAZ, de autoria do grupo Roupa Nova. Na sequência, a mestra Isabel Cavalcante Godinho, conduziu a conferência com a palestra sobre o tema a "Reconstrução do SUAS: o SUAS que temos e o SUAS que queremos".

As conferências têm caráter deliberativo, isto é, o que elas definem tem extrema relevância pública e deve ser considerado pelos gestores das políticas e pela sociedade brasileira, cabendo aos conselhos estimular e fiscalizar o cumprimento de suas deliberações.

Participaram da conferência: o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Daniel Bezerra de Moura; a vice-presidente Maristela do Prado Leite; Luzia Cunha - assessora especial de gabinete, no ato representando o prefeito Odilon Ribeiro; a secretária de Assistência Social, Josilene Rodrigues; e os vereadores Nilson Pontin (presidente do Legislativo), Clériton Alvarenga e Anderson Meireles.

“Precisamos conclamar a população para vir junto conosco, construir políticas públicas para todos. Precisamos ouvir as sugestões da população e dos segmentos, ideias e projetos que venham fortalecer as políticas de assistência social”, afirmou a secretária da SAS, Josilene Rodrigues.

O presidente do Legislativo, vereador Nilson Pontim, falou em nome dos vereadores e pontuou que “a conferência é importante para fortalecer a Assistência Social em suas políticas públicas. Por isso, a Câmara Municipal apoia essa iniciativa e parabeniza esta equipe, que tem feito um bom trabalho pelos munícipes que precisam do atendimento da assistência”.

Por sua vez, a assessora Luzia Cunha, em nome do prefeito Odilon, destacou que “a SAS tem importante contribuição para que as políticas públicas aconteçam e que a conferência é produtiva e essencial para esse processo!”.

Na 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, ao final, foram eleitos os delegados, que participarão da Conferência Regional em Mato Grosso do Sul. Foram eleitos: Delegado Nato - Josilene Rodrigues Rosa – Secretária Municipal de Assistência Social; Representação Governamental: Sandra Cristina Gonçalves dos Santos Amorim (Titular) e Ieda Magalhães Cardozo Jacques (Suplente); Representação Trabalhador do SUAS: Porphirio Teixeira Alem (Titular) e Maristela Aparecida Oliveira (Suplente); Representação Usuários do SUAS: Suzy Pereira (Titular) e Aurielly Lopes Cardoso da Silva (Suplente); e Representação Prestadores Serviço do SUAS: Kely Araujo de Ávila Motta (Titular) e Matheus Rafhá Leite Ávila (Suplente).