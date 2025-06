Atitude 67 fará show no MS ao Vivo do próximo domingo

A edição de junho do projeto MS ao Vivo terá como atração pagode do grupo Atitude 67. A apresentação acontece no próximo domingo, dia 15 de junho, a partir das 17 horas, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A abertura fica por conta do grupo Top Samba, e desta vez, haverá intervenção entre os shows com o espetáculo “Andança Brincante”, do Ateliê Ramona Rodrigues. A entrada é gratuita.

O MS ao Vivo é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul). O projeto trará ao longo do ano intensa programação de shows nacionais, consolidando o estado como um dos principais polos culturais da região Centro-Oeste.