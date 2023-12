"Bazar Solidário" encanta com diversas opções de presentes em Aquidauana

Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (18), foi realizado o sorteio da edição especial de Natal do Bazar Solidário, que é um projeto que funciona na extensão do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, no Calçadão da Sete.

Com produtos de artesanato, decoração, presentes e itens de uso pessoal, produzidos pelas artesãs e costureiras da extensão do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, o Bazar Solidário de Natal funcionou durante novembro e até agora em dezembro, como um local de compra no centro da cidade, com diversas opções para quem queria presentear alguém ou a si.

O Bazar Solidário é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem na direção a primeira-dama Maria Eliza e coordenadora Elaine Alves Corrêa. O Bazar visa beneficiar as entidades sem fins lucrativos, pois 40% do lucro obtido na venda dos produtos é direcionado para sorteio entre as instituições participantes. Já os outros 60% do lucro, serão revertidos na compra de materiais necessários para a confecção de novos produtos artesanais a serem vendidos.

As instituições participantes do sorteio deste ano foram: Associação Pestalozzi, Asilo São Francisco, Associação Bom Pastor, Associação AVIVAD e Centro da Vida, da aldeia Ipegue. O Bazar Solidário arrecadou ao todo R$ 13.776,00, sendo R$ 5.510,40, repassado a instituição ganhadora, a Associação Pestalozzi de Aquidauana.

“É sempre bom ver o tamanho da generosidade das pessoas que sempre estão dispostas a nos ajudar a fazer o bem. Agradeço a todos que de alguma forma prestigiaram o Bazar Solidário, que vieram e contribuíram, para que pudéssemos estar realizando esse sorteio entre as instituições participantes”, pontuou a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro.

Esteve participando do sorteio e da entrega do valor arrecadado, a secretária de Assistência Social Josilene Rodrigues Rosa, que agradeceu o empenho das artesãs e costureiras na produção das peças, organização do espaço e venda dos produtos. “Tudo aqui foi feito por muitas mãos, focadas em ajudar aos próximos através do Bazar Solidário. Nossa gratidão a vocês pelas lindas peças produzidas e que fizeram sucesso”, completou a secretária.

“Quero agradecer a todos que contribuíram para que hoje pudéssemos estar aqui recebendo esse montante, através do sorteio realizado. Temos apenas a agradecer, e todo o montante será revertido em benefício aos nossos alunos”, finalizou a Profª. Katia Ribas, diretora da Pestalozzi, no sorteio, representando a coordenadora geral da Associação Pestalozzi de Aquidauana, Profª. Fátima Midoguti Joia.

BAZAR SOLIDÁRIO: O Bazar Solidário fica localizado na Rua Sete de Setembro nº 470, próximo ao Calçadão da Sete, com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.