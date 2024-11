Amigos de Anderson promovem Bingo Solidário neste sábado para custear tratamento médico

Arquivo pessoal

Em um gesto de solidariedade, familiares e amigos do Anderson, morador da região de Aldeia Limão Verde, estão organizando um bingo beneficente para arrecadar fundos e ajudar em seu tratamento médico.

Anderson recentemente passou por uma cirurgia para remoção de pedras nos rins, mas logo após o procedimento, começou a sentir fortes dores novamente.Após exames, foi diagnosticado com câncer, o que demanda um tratamento contínuo e intenso.

Além do câncer, Anderson contraiu pneumonia durante o tratamento, que evoluiu rapidamente, afetando seus pulmões e exigindo internação urgente.

Durante uma das hospitalizações, ele também foi infectado por uma bactéria hospitalar, complicando ainda mais seu estado de saúde. Devido a essas complicações, Anderson foi transferido para um hospital em Campo Grande, onde precisou ser intubado por um período, causando grande apreensão na família.

A família enfrenta dificuldades para arcar com todos os custos de transporte, medicamentos e cuidados de que Anderson necessita. Muitas vezes, não conseguem transporte adequado para levá-lo a Campo Grande, onde ele realiza os tratamentos essenciais. Diante da situação, eles estão organizando o bingo beneficente, com a esperança de angariar recursos para cobrir despesas do tratamento, deslocamento e medicamentos.

O evento contará com diversas atividades, como campeonatos e venda de espetinhos, e qualquer contribuição será bem-vinda. A esposa de Anderson, Lilia, e o cunhado Rafael pedem a colaboração da comunidade e acreditam que o apoio de todos será uma grande ajuda para enfrentar essa difícil batalha.

Aqueles que puderem contribuir com qualquer prenda ou ajuda financeira serão recebidos de braços abertos. Toda a renda do evento será revertida para as necessidades de Anderson, e a família agradece imensamente a solidariedade de todos.

Para mais informações sobre o evento e como colaborar, basta entrar em contato com os organizadores.



Thayná Lemes (Família) - (67) 998243050