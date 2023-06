Bombeiros do amanhã participam de palestra do Maio Amarelo

Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (31), as crianças do Projeto Bombeiros do Amanhã, assistiram a palestra de segurança no trânsito, alusiva a campanha “Maio Amarelo”.

Na oportunidade, Ana Maria Cipro, coordenadora de Educação no Trânsito, do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), destacou o tema da ação deste ano: “No trânsito, escolha a vida” e explicou que o objetivo da ação Maio Amarelo é de diminuir os sinistros [acidentes] de trânsito.

As crianças ouviram atentamente a palestra e conheceram os mascotes: arara, macaco-prego, tamanduá, onça, cobra e jacaré, bem como, ficaram sabendo sobre a cor amarela que simboliza a campanha, sendo o amarelo o sinal de atenção no trânsito e nos semáforos.

O Maio Amarelo é um movimento internacional, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e esse ano está completando 10 anos. A ação surgiu com a proposta de conscientizar a população dos altos índices de mortes e feridos em sinistros de trânsito que preza a segurança no trânsito para todos em qualquer situação.