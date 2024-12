Bombeiros e cães coterapeutas visitam pacientes pediátricos no HRMS

Divulgação Portal do MS

Militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, voluntários e os cães coterapeutas estiveram, nesta quinta-feira (19), no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) para visitar e entregar brinquedos às crianças internadas nas alas pediátricas.

Durante a visita, eles passaram pela Pediatria, CTI Pediátrico, Oncologia Infantil e PAM (Pronto Atendimento Médico) Pediátrico. A Banda de Música do Corpo de Bombeiros também participou da visita.

Responsável pelo projeto social ‘Cão Herói, Cão Amigo’, que faz o trabalho de terapia com cães realizado pelo Corpo de Bombeiro Militar, o sargento Thiago Kalunga explica que a iniciativa existe há 12 anos e, atualmente, tem cerca de 20 cães.

Para o militar, a receptividade dos pacientes faz todo o esforço valer a pena. “A alegria é imensa. Esse é um trabalho bastante gratificante e, assim como levamos um pouco de conforto e carinho para as pessoas, recebemos de volta toda a gratidão. Ver a alegria no olhar e o sorriso no rosto das pessoas não tem preço”, afirmou Kalunga.

A diretora-presidente da FUNSAU, responsável pela administração do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha, destaca que os cães coterapeutas são grandes aliados no tratamento.

“Esses animais desempenham um papel fundamental ao proporcionar conforto emocional, reduzir o estresse e ajudar na recuperação psicológica dos pequenos pacientes. A interação com os cães contribui para aliviar a ansiedade e o medo, tornando o ambiente hospitalar mais acolhedor e humanizado. Gostaria de expressar nossa profunda gratidão aos militares e voluntários que tornaram possível essa visita tão importante e permitem que ofereçamos um atendimento de qualidade e mais humano”, lembrou.