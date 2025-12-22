Bombeiros temporários promovem ação solidária e levam alegria a crianças em Santa Rita do Pardo

Corpo de Bombeiros

Santa Rita do Pardo viveu um momento especial de solidariedade e emoção neste Natal. Bombeiros temporários que atuam no município se uniram em uma ação voluntária e realizaram uma vaquinha entre eles para arrecadar dinheiro e comprar presentes para crianças da cidade.

A iniciativa nasceu do desejo de fazer a diferença além do trabalho diário de proteção e salvamento. Com os recursos arrecadados, os bombeiros adquiriram brinquedos e organizaram a entrega às crianças, levando alegria e esperança às famílias atendidas.

A distribuição dos presentes aconteceu em clima de confraternização, com direito a sorrisos, abraços e muita emoção. Para as crianças, o gesto representou mais do que um presente: foi um momento de carinho e atenção, reforçando o verdadeiro significado do Natal.

Segundo os organizadores, a ação mostrou que pequenos gestos podem causar um grande impacto. “É gratificante ver a felicidade das crianças. Essa é uma forma de retribuir o carinho da comunidade e lembrar que o Natal é tempo de união e solidariedade”, destacou um dos bombeiros participantes.