Acessibilidade

22 de Dezembro de 2025 • 10:50

Buscar

Últimas notícias
X
Social

Bombeiros temporários promovem ação solidária e levam alegria a crianças em Santa Rita do Pardo

Iniciativa voluntária arrecadou recursos entre os próprios bombeiros para a compra de presentes em comemoração ao Natal

Redação

Publicado em 22/12/2025 às 08:17

Atualizado em 22/12/2025 às 08:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

Santa Rita do Pardo viveu um momento especial de solidariedade e emoção neste Natal. Bombeiros temporários que atuam no município se uniram em uma ação voluntária e realizaram uma vaquinha entre eles para arrecadar dinheiro e comprar presentes para crianças da cidade.

A iniciativa nasceu do desejo de fazer a diferença além do trabalho diário de proteção e salvamento. Com os recursos arrecadados, os bombeiros adquiriram brinquedos e organizaram a entrega às crianças, levando alegria e esperança às famílias atendidas.

A distribuição dos presentes aconteceu em clima de confraternização, com direito a sorrisos, abraços e muita emoção. Para as crianças, o gesto representou mais do que um presente: foi um momento de carinho e atenção, reforçando o verdadeiro significado do Natal.

Segundo os organizadores, a ação mostrou que pequenos gestos podem causar um grande impacto. “É gratificante ver a felicidade das crianças. Essa é uma forma de retribuir o carinho da comunidade e lembrar que o Natal é tempo de união e solidariedade”, destacou um dos bombeiros participantes.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Inmet

Máxima prevista para hoje é de 37ºC em Aquidauana e região

Rodovia

Carreta carregada de algodão pega fogo e interdita parcialmente a BR-163

Social

Tribunais de MS criam Comitê Regional para atenção à população em situação de rua

TRF3, TJMS, TRT24 e TRE-MS criam Comitê Regional Pop Rua Jud do Estado

Amigos da saúde

Projeto social leva saúde, cuidado e alegria para comunidades carentes de Miranda

Publicidade

Social

Mais de 14 mil calçados apreendidos são reaproveitados para ações sociais em MS

ÚLTIMAS

Aquidauana

Aquidauana recebe hoje Espetáculo "Natal Luz"

A apresentação está marcada para as 19h, na Concha Acústica da Praça dos Estudantes

Aquidauana

Formatura do Programa Mulheres Mil celebra conquistas no IFMS Aquidauana

A turma foi composta exclusivamente por mulheres de diferentes idades de jovens a idosas , retratando a diversidade e a força feminina.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo