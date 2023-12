Cadeiras de rodas produzidas em presídio serão doadas a quem precisa

Agepen

Confeccionadas com mão de obra prisional e reaproveitamento de bicicletas apreendidas pela Justiça, cadeiras de rodas produzidas no Estabelecimento Penal Masculino de Ivinhema irão atender quem precisa do equipamento de locomoção e não tem condições de adquirir.

A iniciativa faz parte do projeto “Liberdade sobre Rodas”, realizado em parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), e o Rotary Clube, com apoio da Prefeitura de Ivinhema e da Polícia Civil.

Este mês, as 15 primeiras cadeiras de rodas concluídas foram entregues ao Rotary da cidade, para serem distribuídas gratuitamente, conforme a necessidade.

O objetivo é atender pessoas com deficiência que não têm condições de pagar pelo benefício, refletindo em qualidade de vida para elas.

“Para retirar a cadeira em doação, nos casos permanentes, ou a título de empréstimo, para situações momentâneas, a pessoa preenche uma requisição aqui no Rotary de Ivinhema e fazemos a destinação”, informa o conselheiro na instituição, José Roberto Ronchesel.

Para a produção, a unidade prisional de Ivinhema recebeu a doação de 1,2 mil bicicletas, oriundas dos pátios de delegacias da Polícia Civil em Três Lagoas e Angélica, que estão servindo de matéria-prima.

As carcaças não aproveitadas na fabricação são vendidas para obter recursos para manutenção da produção.

O Rotary ofereceu equipamentos utilizados pelos internos na produção, como máquinas de cortes e lixadeiras, além das rodinhas e assentos.

No momento, dois internos atuam na produção e, pelo trabalho, são beneficiados com a remição de pena: um dia a menos para cada três dias trabalhados. Além disso, aprendem uma nova profissão, já que a ocupação oferece uma nova especialização aos trabalhadores, ajudando na inserção ao mercado de trabalho.

“Estamos tocando esse projeto com o objetivo de fazer nossa parte social de ajudar a sociedade ao mesmo tempo em que proporcionamos meios de ressocialização aos nosso custodiados, destaca o direto do estabelecimento penal de Ivinhema, Rodrigo de Carvalho Bortoleto.

A produção de cadeiras de rodas com mão de obra prisional é uma das várias ações sociais desenvolvidas no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul que atendem diretamente à população carente e instituições de assistência em diversas partes do estado, envolvendo também doação de pães, hortaliças, produção de lençóis e epis a hospitais, confecção de absorventes, reformas de escolas, entre outros.

