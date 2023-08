Campanha de doação de sangue no TCE-MS supera expectativa

Divulgação

Cento e dez bolsas de sangue. Esse foi o resultado da Campanha de doação de sangue realizada nos dias 10 e 11 de agosto do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. A coleta foi realizada pelo Hemosul que montou uma estrutura em uma das salas do TCE-MS. Os servidores também puderam também trazer familiares e amigos para realizar a doação.

Com o slogan “Invista na vida, seja um doador de sangue e medula óssea”, a campanha é uma idealização da Secretaria da Fazenda do Estado e está percorrendo os órgãos públicos, estimulando os servidores a realizarem a doação e se cadastrarem como doadores de medula óssea.

A gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida do TCE-MS, Tatiana Bazan, comemora o resultado. “O recorde anterior de bolsas coletadas nessa campanha era da Secretaria de Fazenda, com 107 bolsas de sangue, e hoje conseguimos ultrapassar esse número. Foi uma competição saudável em prol da vida. Ficamos muito felizes em ver o interesse do servidor em participar”.

Segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente 1,6% da população brasileira é doadora de sangue, sendo que o parâmetro ideal seria de 3%. Em Mato Grosso do Sul o Hemocentro é o órgão que tem a missão de coletar, armazenar e distribuir hemocomponentes para todos os hospitais, públicos ou privados. O déficit no estoque ainda é uma realidade constante uma vez que ainda não faz parte da cultura das pessoas o ato de doar sangue voluntariamente.

Durante a ação, os servidores também puderam se cadastrar como doadores de medula óssea. O transplante de medula óssea pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 doenças. Estatísticas mostram que o doador ideal (irmão compatível) só está disponível em cerca de 25% das famílias brasileiras. Para os demais 75% dos pacientes é preciso buscar um doador voluntário cadastrado no Redome (Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea).

A diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas da Corte de Contas, Elaine Góis, explica que o servidor que fez a doação terá como benefício dois dias de abono. “Um dia de abono já é garantido pela lei 11.591/2004, já o segundo dia será concedido ao servidor por liberalidade do TCE-MS, totalizando em dois dias de abono pela doação de sangue”.

Ao final da coleta das doações, o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, afirmou estar muito satisfeito com o resultado da campanha. “Me sinto orgulhoso de fazer parte do quadro de servidores do Tribunal de Contas e, como presidente, oportunizar a todos os servidores a possibilidade de dedicarem um pouco da sua vida àqueles que estão necessitando”.