Campanha no TCE-MS finaliza com mais de 60 bolsas de sangue doadas

Divulgação

Para alcançar as 68 bolsas de sangue doadas em um tempo recorde de 4h da ação, pela segunda vez, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul pôde contar com a expressiva adesão dos servidores na Campanha “Doar é um ato de amor”. A ação realizada na manhã de quinta-feira (18), ocupou salas do setor médico, com uma estrutura preparada com macas, aparelhos específicos e profissionais da área da saúde, montada pelo Hemosul no TCE-MS.

A campanha é uma iniciativa da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) e percorreu os órgãos públicos, estimulando os servidores a realizarem a doação. No TCE-MS, a campanha é uma parceria da Sefaz com a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida.

Conforme ressalta a gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida do TCE-MS, Tatiana Bazan, este ano, mesmo com o período da ação reduzido [ 4 horas de campanha durante a manhã], o TCE-MS conseguiu um número expressivo de doações de bolsas de sangue e ainda 14 cadastramentos para o banco de doadores de medula óssea.

“Tudo fluiu muito bem com estrutura preparada aqui pelo Hemosul, com os profissionais trabalhando de forma rápida. Este é o nosso segundo ano participando da campanha com os servidores engajados nesse ato de solidariedade. Uma doação consegue salvar até quatro vidas, impactando positivamente a vida de pessoas que necessitam. Porque não é só uma doação, com esse ato histórias de vida são transformadas”, explica Tatiana Bazan, destacando que o bom resultado nas doações tem a ver com o espírito voluntário e solidariedade dos servidores.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, atualmente 1,6% da população brasileira é doadora de sangue, sendo que o parâmetro ideal seria de 3%. Em números, isso representa que a cada mil habitantes, 14 pessoas são doadoras.

Em Mato Grosso do Sul, o Hemocentro é o órgão encarregado de coletar, armazenar e distribuir hemocomponentes para todos os hospitais, públicos ou privados. O déficit no estoque ainda é uma realidade constante uma vez que ainda não faz parte da cultura das pessoas o ato de doar sangue voluntariamente.

Reforçando as doações, o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, também chamou os servidores para aderirem à Campanha. No vídeo gravado, ele destaca que ao servidor que faz a doação, já tem direito ao benefício de um dia de folga, conforme a Lei 11.591/2004.

“Por lei, quem doa sangue, tem um dia de folga, mas quem doa sangue com amor, na responsabilidade que temos com o nosso semelhante, por determinação da presidência, vai ganhar mais um dia de folga. Portanto, um dia folga que é garantido por lei e mais um dia de folga, por nossa iniciativa, pelo amor e carinho que temos pelo nosso semelhante”, finalizou o presidente Jerson Domingos.

*Com informações da Assessoria do TCE-MS