"Campanha Seu Abraço Aquece" termina na ALEMS com 3 mil peças arrecadadas

Pautada no bem-estar de todos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) participou novamente da “Campanha Seu Abraço Aquece, Doe calor e faça o bem”, com o objetivo de arrecadar agasalhos, cobertores e demais itens utilizados no frio, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O encerramento da campanha aconteceu nesta manhã (20), no saguão Nelly Martins, na sede da Casa de Leis. O posto de coleta da campanha, uma ação da Secretaria de Estado de Administração (SAD), foi lançado em solenidade em abril, na Assembleia Legislativa. Os servidores da Casa de Leis e o público que frequenta o local puderam contribuir com peças de roupas, cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e demais acessórios de invernos novos ou em bom estado de conservação.

A deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da ALEMS, enalteceu a a realização da campanha. “Agradeço a participação de todos nessa campanha maravilhosa e cumprimento a todos os servidores que participaram. Também percebemos a importância diante da tragédia no Rio Grande do sul, e estamos recebendo donativos para o estado aqui na Casa de Leis. Peço que Deus abençoe essas doações para que elas tragam algum alento a quem precisa”, considerou.

Também presentes à solenidade estavam os deputados Paulo Corrêa (PSDB), 1º secretário da Casa de Leis, Paulo Duarte (PSB), Professor Rinaldo Modesto (Podemos) e Caravina (PSDB), junto aos funcionários de seus gabinetes. Ao todo, o montante arrecadado foi em torno de três mil peças.

A madrinha da campanha e primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, elogiou a participação da Casa de Leis. “É com muita alegria que volto aqui. Tenho na primeira-dama do Legislativo, Kátia Claro, uma grande parceira. Estamos sentindo este ano a necessidade não só de abraçar nosso Estado, com a tragédia do Rio Grande do Sul. Muitas doações serão enviadas para lá. Considero que essas ações dão sentido à nossa vida e agradeço ao empenho da Assembleia Legislativa no auxílio a chegar a um número maior de pessoas que precisam”, destacou.

Esposa do deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), Kátia Claro agradeceu a cooperação de todos que puderam contribuir com a campanha. “Esta campanha não seria tão linda e efetiva sem a participação e contribuição de vocês. Sempre seremos parceiros do Poder Executivo, sem deixarmos ninguém que precise para trás. Enquanto pudermos, nós ajudaremos”, ressaltou.

O secretário de Estado de Administração (SAD), Frederico Felini, relatou que esta era a quarta visita de entregas realizada nesta manhã. “Deixo meu abraço pois nossa sociedade é feita com ações como essa. Agradeço a todos que se empenharam. O Estado é de desenvolvimento, mas para alcançar esse desenvolvimento precisa exatamente de ações como essas, que chegam a quem precisa”, disse.