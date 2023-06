Capacitação como recepcionista é oportunidade de recomeço para presas de Ponta Porã

Qualificar mulheres que estão presas para poderem atuar profissionalmente como recepcionistas em diferentes ramos empresariais quando conquistarem a liberdade. Com essa proposta, está sendo realizado um curso a internas que cumprem pena no Estabelecimento Penal Feminino de Ponta Porã.

A qualificação integra o cronograma do Pronatec Prisional e é desenvolvido pela Agepen (Agência Estadual de Administração do sistema Penitenciário) em parceria SED (Secretaria Estadual de Educação), por meio do Centro Estadual de Educação Profissional “Profª Evanilde Costa”. Os cursos são financiados com recursos do Ministério da Educação e Cultura.

Com carga horaria 160 horas, divididas em dois módulos, o curso de Recepcionista busca promover às alunas conhecimento sólido na área, de forma a atuar nas diversas atividades e setores, sendo capazes de enfrentar, com competência, os grandes desafios das organizações, tendo o foco na excelência no atendimento como um diferencial de sucesso. “O curso ofertado é uma ferramenta de suma importância na ressocialização, e com a capacitação abrirá portas de emprego”, ressalta a chefe do Setor de Trabalho, policial penal Rosemery Escobar.

Segundo o instrutor, Diego Izidro de Sousa Gomes ao concluir o curso, as estudantes terão o domínio de competências como: recepcionar e atender diferentes públicos, por meio de diversos canais de comunicação (telefone, virtual e presencial); prestar informações e estabelecer fluxos de atendimento, com base nos processos, produtos e serviços da organização, de modo a atender com rapidez e eficiência às necessidades do cliente.

Às reeducandas que concluírem a capacitação com aproveitamento, será conferida também o título Recepcionista que consta da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações).

A demanda no mercado de trabalho para recepcionistas pode variar dependendo da região e setor específico. No Brasil, a função de é comumente encontrada em diversos setores, como hotéis, clínicas médicas, escritórios, empresas, instituições educacionais e outros estabelecimentos que necessitam de atendimento ao público.

A profissional no cargo de Recepcionista Telefonista ganha entre R$ 1.485,00 a R$ 2.455,00 para uma jornada de trabalho média de 42h semanais de acordo com dados salariais de 584.840 colaboradores registrados em regime CLT.