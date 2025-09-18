Carreta carregada de algodão pega fogo e interdita parcialmente a BR-163

O fogo rapidamente consumiu toda a carga e se espalhou para a vegetação às margens da estrada, alcançando uma propriedade rural próxima
Reprodução/Idest
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma carreta carregada de algodão na manhã desta quinta-feira (18), causando a interdição parcial da BR-163, em São Gabriel do Oeste.
O motorista percebeu o início das chamas por volta das 8h30, durante o trajeto, e parou o veículo no acostamento da rodovia. O fogo rapidamente consumiu toda a carga e se espalhou para a vegetação às margens da estrada, alcançando uma propriedade rural próxima.
Imagens aéreas mostram a extensão do incêndio, que levou à interdição da pista no sentido sul da BR-163, entre os quilômetros 599 e 598, no trecho que liga São Gabriel do Oeste a Campo Grande. A concessionária Motiva Pantanal, responsável pela rodovia, confirmou o bloqueio.
O Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas de combate a incêndio ao local, com apoio de um caminhão-pipa da Motiva Pantanal.
