Carreta carregada de algodão pega fogo e interdita parcialmente a BR-163

Reprodução/Idest

O motorista percebeu o início das chamas por volta das 8h30, durante o trajeto, e parou o veículo no acostamento da rodovia. O fogo rapidamente consumiu toda a carga e se espalhou para a vegetação às margens da estrada, alcançando uma propriedade rural próxima.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma carreta carregada de algodão na manhã desta quinta-feira (18), causando a interdição parcial da BR-163, em São Gabriel do Oeste.

Imagens aéreas mostram a extensão do incêndio, que levou à interdição da pista no sentido sul da BR-163, entre os quilômetros 599 e 598, no trecho que liga São Gabriel do Oeste a Campo Grande. A concessionária Motiva Pantanal, responsável pela rodovia, confirmou o bloqueio.

O Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas de combate a incêndio ao local, com apoio de um caminhão-pipa da Motiva Pantanal.

