Carreta da Justiça atende cerca de 640 pessoas em Corguinho e Rochedo

Divulgação TJMS

A Carreta da Justiça do TJMS fechou mais uma semana de atendimentos no interior do Estado após sua passagem pelos municípios de Rochedo, nos dias 10 e 11 de abril, e Corguinho, nos dias 7 e 8. No total, a equipe da unidade móvel, sob a supervisão do juiz David de Oliveira Gomes Filho, realizou mais de 300 atendimentos gratuitos, beneficiando cerca de 640 pessoas da região.

Em Rochedo, a equipe da unidade móvel registrou 220 atendimentos, que resultaram na abertura de 41 ações processuais, sendo que o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento foi o serviço mais procurado, com 26 ocorrências.

Além disso, foram realizadas seis ações de divórcio, sete ações de pensão alimentícia, uma exoneração de alimentos e um reconhecimento de paternidade afetiva. A Defensoria Pública ainda realizou outros 52 atendimentos no município.

Para Victor Alves Rodrigues Custodio, que soube dos serviços oferecidos pela Carreta da Justiça por meio de grupos de amigos, a passagem da unidade móvel foi a oportunidade que precisava para reconhecer a paternidade socioafetiva de Eduardo Rafael Rodrigues Pottela, filho de sua atual esposa, Loislen Sabrina Rodrigues Custodio.

“Facilitou bastante pra gente, sem dúvida, ter esse serviço aqui na região, sem precisar ir até outra cidade”, comentou Victor. “A gente não imaginava que ia conseguir fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva, pensamos que seria um processo muito demorado e complicado. Mas acabou sendo muito rápido, me explicaram tudo e esclareceram todas as nossas dúvidas”, completou a mãe.

Já em Corguinho, foram registrados 72 atendimentos nos dois dias de trabalho em frente à Prefeitura Municipal, por onde circularam mais de 200 pessoas. Na ocasião, foram abertas 27 ações processuais, sendo que a grande maioria delas foram para reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, com 22 atendimentos.

Também foram realizadas uma ação de divórcio, uma de pensão alimentícia, uma de guarda, um reconhecimento de paternidade e um reconhecimento de união estável. Além disso, a Defensoria Pública também esteve na Carreta e realizou 35 atendimentos.

Lorival Costa da Silva, de 43 anos, foi um dos beneficiados pela passagem da Carreta pela região. Ele casou-se com Lucicreide Maria Santana Lemes Costa, de 37 anos, e agradeceu a oportunidade e o atendimento recebido pela unidade móvel do TJMS.

“O atendimento foi ótimo e muito rápido. Estamos muito felizes por ter essa facilidade aqui no nosso município. Já queríamos fazer o casamento há algum tempo, mas para isso teríamos que nos deslocar até Rio Negro ou até Campo Grande, e nem sempre todos têm recursos para isso”, destacou Lorival.

Saiba mais – A Carreta da Justiça tem jurisdição em todo o Estado e possui competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e dos juizados especiais distribuídas durante os itinerários. De acordo com a Portaria nº 2.968, de 16 de outubro de 2024, a Carreta da Justiça passará por 21 municípios do Estado em 2025.

Além de Corguinho e Rochedo, os municípios de Alcinópolis, Figueirão, Paraíso das Águas, Jaraguari, Caracol e Guia Lopes da Laguna também já receberam a unidade móvel da Justiça Itinerante em 2025. Outros cinco municípios terão a presença da Carreta ainda no primeiro semestre: Selvíria (19 e 20 de maio), Santa Rita do Rio Pardo (22 e 23 de maio), Ladário (9 e 10 de junho), Bodoquena (12 e 13 de junho) e Laguna Carapã (30 de junho e 1º de julho).

Vale destacar aos interessados que os atendimentos devem ser agendados previamente pelo WhatsApp (67) 98462-8249. Mais informações sobre os serviços e a programação da Carreta da Justiça estão disponíveis no site institucional.