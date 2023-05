Carreta da Justiça atende população de Santa Rita do Pardo

Divulgação

A equipe da Carreta da Justiça, coordenada pelo juiz Thiago Nagasawa Tanaka, levou atendimento para a população do município de Santa Rita do Pardo ontem e hoje, dias 25 e 26 de maio.

Assim, em dois dias de trabalho, circularam pela unidade móvel da justiça 147 pessoas. Na localidade foram realizados 23 reconhecimentos de união estável e sua conversão em casamento, seis divórcios, um pedido de alimentos, uma dissolução de união estável, um reconhecimento e dissolução de união estável, três cobranças e uma ação envolvendo alimentos, guardas, visitas.

Além da abertura de 36 novas ações, a equipe da Carreta da Justiça realizou ainda 70 atendimentos gerais, como consultas e prestação de informações e orientações aos cidadãos locais. A Defensoria Pública, órgão que integra a unidade móvel de atendimento, ouviu as solicitações de 36 pessoas.

De acordo com a programação, a unidade móvel da justiça segue agora para Ladário (19 e 20/06) e Bodoquena (22 e 23/06). No segundo semestre, recebem a Carreta da Justiça os municípios de Japorã (21 e 22/08), Juti (24 e 25/08/), Paranhos (18 e 19/09), Tacuru (21 e 22/09), Novo Horizonte do Sul (23 e 24/10), Taquarussu (26 e 27/10), Jateí (20 e 21/11), Vicentina (23 e 24/11), Laguna Carapã (27 e 28/11), Douradina (30/11 e 01/12), Aral Moreira (11 e 12/12) e Antônio João (14 e 15/12).

Ressalte-se que a iniciativa integra o Programa Judiciário em Movimento, que visa levar agilidade e conforto no atendimento à população das cidades que não possuem prédios do Fórum, permitindo que o cidadão não necessite deslocar-se até outro município, sede de comarca.

A unidade móvel é uma miniatura de um fórum com gabinete do juiz, salas para promotor e defensor público, sanitário, uma pequena copa e a varanda na frente para recepção das pessoas, totalizando 44 m².