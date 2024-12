Carreta da Justiça encerra atendimentos de 2024 em Antônio João

Divulgação

A Carreta da Justiça prestou seus últimos atendimentos de 2024. O município de Antônio João, recebeu a unidade móvel do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul durante os dias 5 e 6 de dezembro. Os trabalhos foram coordenados pelo juiz Bruce Henrique dos Santos Bueno Silva.

Ao longo dos dois dias de trabalho coordenados pelo juiz Ricardo Adelino Suaid circularam 390 pessoas pela Carreta. O serviço mais procurado foi o reconhecimento da união estável e sua conversão em casamento com 47 atendimentos. Foram realizados 11 divórcios, oito ações de pensão alimentícia, três reconhecimentos de paternidade, uma exoneração de alimentos e uma conversão de separação judicial em divórcio. A Defensoria Pública registrou 37 atendimentos. Ao todo, foram abertas 71 ações e 180 pessoas buscaram orientações diversas como consultas e informações.

Diversos serviços judiciais são oferecidos de forma gratuita à população pela Carreta da Justiça, como esclarecimentos jurídicos, acordos de pensão alimentícia, cobrança, guarda, divórcio, reconhecimento de união estável, reconhecimento de paternidade, entre outros.

Esta foi a última agenda da Carreta da Justiça em 2024. No próximo ano, a unidade móvel do Poder Judiciário retornará ao interior do Estado, dando continuidade ao seu importante papel de levar serviços jurídicos gratuitos à população.

Saiba Mais – A Carreta da Justiça funciona com unidade estruturada em veículo devidamente adaptado e equipado, destinado a atender as comarcas de primeira entrância não efetivamente instaladas (municípios), distritos e povoados, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive Tribunal do Júri.

A Carreta da Justiça tem jurisdição em todo o Estado e possui competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante os itinerários.