Carreta da Justiça realiza mais de 240 atendimentos gratuitos em Ladário

Divulgação TJMS

Nos dias 9 e 10 de junho, a Carreta da Justiça esteve em Ladário oferecendo, de forma gratuita, diversos serviços jurídicos essenciais à população. Durante os dois dias de ação, a unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realizou 243 atendimentos, beneficiando diretamente 296 moradores da cidade. Os trabalhos foram conduzidos sob a supervisão do juiz Silvio Cezar do Prado.

O serviço mais procurado foi o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, com 36 atendimentos. Também foram realizados sete divórcios, seis acordos de pensão alimentícia, um reconhecimento de paternidade e uma dissolução de união estável. Além disso, foram feitos quatro reconhecimentos formais de união estável, totalizando 55 ações judiciais iniciadas durante a passagem da Carreta por Ladário.