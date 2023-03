Carreta leva atendimento da Justiça para a população de Guia Lopes da Laguna

A unidade móvel que viaja por Mato Grosso do Sul é a miniatura de um fórum / Divulgação

A Carreta da Justiça esteve nos dias 16 e 17 de março no interior de Mato Grosso do Sul para atendimento dos cidadãos do município de Guia Lopes da Laguna. Foram 390 pessoas circulando em busca de soluções, informações e orientações.

O trabalho foi coordenado pelo juiz Wilson Leite Corrêa e teve como atendimento mais procurado o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, totalizando 67 novos casais atendidos.

Houve ainda a realização de 17 divórcios, duas fixações de alimentos, uma conversão de separação em divórcio e uma dissolução de união estável. Foram também prestados 180 atendimentos, com 88 ações abertas, e os representantes da Defensoria Pública que acompanharam a unidade somaram 16 atendimentos.

A unidade móvel que viaja por Mato Grosso do Sul é a miniatura de um fórum, com gabinete do juiz, sala para promotor e defensor público, sanitário, pequena copa e varanda na frente para recepção de pessoas, totalizando um espaço 44 m². O objetivo da proposta é aproximar o Judiciário da população e dar cidadania às pessoas que nunca tiveram atividade judicial e judiciária em sua cidade.

A Carreta da Justiça segue agora para Corguinho (24 e 25/04), Rochedo (27 e 28/04), Selvíria (22 e 23/05), Santa Rita do Pardo (25 e 26/05), Ladário (19 e 20/06) e Bodoquena (22 e 23/06).

No segundo semestre, pelo calendário, recebem a Carreta da Justiça os municípios de Japorã (21 e 22/08), Juti (24 e 25/08/), Paranhos (18 e 19/09), Tacuru (21 e 22/09), Novo Horizonte do Sul (23 e 24/10), Taquarussu (26 e 27/10), Jateí (20 e 21/11), Vicentina (23 e 24/11), Laguna Carapã (27 e 28/11), Douradina (30/11 e 01/12), Aral Moreira (11 e 12/12) e Antônio João (14 e 15/12).