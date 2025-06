Cartão Mais Social segurança alimentar para famílias da aldeia Água Funda

Laucymara Ayala Ajala/Sead

Famílias da aldeia urbana Água Funda, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, receberam nesta quarta-feira (26) os cartões do programa Mais Social, que garante R$ 450 mensais para compra de alimentos e itens de necessidade básica. A iniciativa beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social, identificadas por meio de busca ativa realizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Moradora da aldeia, Ana Farias Jose relatou o alívio de poder contar com o benefício após enfrentar momentos difíceis. Ela vive com o marido e a filha em uma estrutura precária e lembra das perdas que sofreu após uma forte enxurrada em abril. “A maioria aqui mora em barraquinhas. A água entrou com força, muita gente perdeu tudo. Esse cartão chegou em boa hora, porque é difícil ficar sem alimento”, contou emocionada.

Além de Ana, outras 22 famílias da aldeia receberam o cartão nesta etapa. Desde o início da busca ativa, em março, já foram gerados 1.111 cartões, com mais de 4 mil visitas realizadas em todo o Estado. A meta é alcançar 17 mil famílias que vivem em extrema pobreza e ainda não são atendidas por programas sociais.

Outra beneficiária, Suellen Mantovani Valejo, também celebrou a chegada do cartão. Ela mora com o marido pedreiro e três filhos pequenos. “O dinheiro é curto, agora com esse cartão a gente consegue comprar fralda, comida, coisas que estão faltando”, disse.

O Mais Social atende atualmente mais de 38 mil famílias em Mato Grosso do Sul. O cartão pode ser usado exclusivamente para a compra de alimentos, produtos de higiene e gás de cozinha, sendo proibido o uso para bebidas alcoólicas e cigarros. As equipes de busca ativa estão identificadas com coletes azuis e crachás, e utilizam tablets para o pré-cadastro das famílias durante as visitas. O objetivo do programa é tornar Mato Grosso do Sul o primeiro estado do Brasil a erradicar a extrema pobreza.

