Casa da Saúde tem atendimento suspenso até quarta-feira

A Casa da Saúde não terá atendimento ao público na próxima segunda-feira (19) e terça-feira (20) devido à mudança de endereço para a nova sede, localizada a rua Dom Aquino, 1.789 – Centro, em Campo Grande. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, durante a abertura do VIII Meeting Nacional de Farmácia Clínica, nesta quinta-feira (15).

Para oferecer um atendimento ágil, de qualidade e de fácil acesso à população, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) encontrou um novo espaço para a sede definitiva. Desde setembro de 2023, a Casa da Saúde esteve em um local provisório no Centro de Convenções Albano Franco.

“É um prédio no coração do centro de Campo Grande, na esquina da rua Rui Barbosa e a poucas quadras da Praça Ary Coelho, locais com alto fluxo de pessoas e farta oferta de transporte público, com linhas que atendem todas as regiões da cidade”, explicou o secretário.

Segundo a coordenadora da Assistência Farmacêutica da SES, Patrícia Veiga Carrilho Olszewski, a suspensão temporária dos atendimentos se dá pela necessidade de reorganização no novo endereço. “Já estamos com o processo de mudança em andamento, mas para finalização do trabalho, precisamos destes dois dias para reorganização dos setores”.

Na quarta (21), o atendimento será das 7h às 16h.