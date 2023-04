Churrasco da Zootecnia da UEMS promete animar Aquidauana com atrações musicais

Divulgação

A quinta turma do Curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realizará no próximo dia 13 de maio (sábado) o tradicional Churrasco da Zootecnia. O evento será realizado no Clube Laço Pantaneiro, em Aquidauana, a partir das 11 h.

O Churrasco da Zootecnia é um evento aguardado pelos estudantes, e promete reunir uma grande quantidade de pessoas nesta edição. A programação contará com apresentações musicais de Jarbas e Henrique, grupo Nosso Balanço e DJ Wagner Aragão.

O objetivo do evento é fomentar a integração entre os estudantes de Zootecnia e profissionais da área, além de proporcionar um momento de descontração e lazer para todos os participantes. O churrasco será servido durante o evento, com opções de carnes e acompanhamentos.

Para mais informações e reservas de ingressos, os interessados podem entrar em contato através do telefone (67) 99604-2288 ou acessar o Instagram da Semana de Zootecnia (@semana_zootecnia).