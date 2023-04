Confira o funcionamento dos serviços do Estado durante o feriado da Semana Santa

Na Semana Santa, o atendimento será diferenciado nos órgãos e entidades da Administração Direta do Governo do Estado, assim como nas autarquias e fundações do Poder Executivo.

O Governo do Estado decretou ponto facultativo para a próxima quinta-feira,6, Já o dia 7 é a “Sexta-feira Santa”, data que faz parte das comemorações da Paixão de Cristo.

Os serviços considerados essenciais, como a segurança pública, funcionam normalmente. O serviço público estadual volta às atividades normais na segunda-feira,10.