CRAS II realiza encontro do Projeto Cegonha para gestantes

Divulgação

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), em parceria com a equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde (SESAU), realizou no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) II, localizado no Bairro Nova Aquidauana, um encontro para as gestantes cadastradas no Projeto Cegonha.

O 2º encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira, 26, faz parte do calendário do CRAS, que realiza seis encontros anuais com as gestantes cadastradas, sendo três destes no primeiro semestre e mais três no segundo.

Na ocasião, a pediatra Liz Arima conversou com as gestantes e palestrou sobre o “Uso de telas e atraso de Linguagem”. Já a assistente social Rosalina Casanova abordou o tema “Autismo Infantil”.

O objetivo dos encontros do Projeto Cegonha é de informar e acompanhar a gravidez das mamães atendidas nos CRAS, auxiliando e proporcionando uma boa convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares da mãe e do bebê.

Participaram deste 2º encontro do Projeto Cegonha, a secretária de Assistência Social Josilene Rodrigues, a assessora especial Rose Bossay, a coordenadora do CRAS II Elza Salatini e equipe.