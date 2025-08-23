Curso gratuito do TCE-MS capacita sobre direitos e planejamento da primeira infância

Min. da Cidadania

A iniciativa é destinada a jurisdicionados, servidores do TCE-MS e à sociedade civil, com o objetivo de ampliar a compreensão sobre o planejamento estratégico municipal, tomando como referência o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PMPI).

A Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (Escoex) promove, de 21 de agosto a 2 de dezembro, o curso a distância e gratuito “Primeira Infância: Aspectos Legais, Planejamento e Controle”.

O curso aborda temas como políticas públicas e governança colaborativa, Pacto Nacional pela Primeira Infância, atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública na área, responsabilidades legais, planejamento orçamentário (PPA, LDO e LOA), monitoramento por indicadores e o Portal da Primeira Infância do TCE-MS.

O corpo docente reúne especialistas de diversas áreas, incluindo conselheiros do TCE-MS, membros do Ministério Público, defensores públicos, magistrados, advogados, pedagogos e diretores do Tribunal, garantindo uma abordagem prática e multidisciplinar.

O programa reforça a importância do comprometimento dos gestores públicos para a garantia dos direitos das crianças, oferecendo ferramentas de planejamento, controle e monitoramento que contribuem para o sucesso do PMPI em Mato Grosso do Sul.

