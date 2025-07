Curso sobre adoção segue com inscrições abertas até 30 de julho em MS

Divulgação

A formação, totalmente gratuita e na modalidade ensino à distância (EaD), tem como objetivo preparar os pretendentes à adoção para exercer uma paternidade ou maternidade responsável, com sensibilidade, consciência e segurança no processo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) segue com inscrições abertas até o dia 30 de julho para o curso “Preparação à Adoção – Nasce uma Família”, promovido pela Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS) em parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude.

Destinado a pessoas residentes em Mato Grosso do Sul que estejam em processo ou interessadas em adotar, o curso oferece quatro turmas com 40 vagas cada. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de julho por meio da plataforma da Ejud-MS.

A capacitação será realizada de 1º de agosto a 30 de setembro, com atividades assíncronas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Ejud-MS. Também estão previstas duas aulas ao vivo via Microsoft Teams, nos dias 6 de agosto e 25 de setembro, das 19h30 às 21h.

Com 40 horas de carga horária, o curso traz uma abordagem completa sobre a adoção, incluindo aspectos emocionais, jurídicos e sociais, além de temas como desenvolvimento infantil, educação não violenta e formação de vínculos afetivos. Cada turma contará com aulas ministradas por profissionais das áreas de psicologia, serviço social e direito.

A proposta é contribuir para a formação de famílias mais preparadas e acolhedoras, capazes de oferecer um ambiente seguro e afetivo para crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!