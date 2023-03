De Aquidauana para Coimbra, estudante brasileiro brilha em Portugal

Mateus está na cidade portuguesa de Coimbra / Arquivo Pessoal

Exatos 8.333 quilômetros separam Aquidauana da cidade de Coimbra, em Portugal, onde, desde vive o aquidauanense Mateus Nishiyama. O estudante chegou em 2021, em plena pandemia da covid-19 para o curso de Relações Internacionais, não voltou para casa desde então, nem viu os pais, mas segue firme no planejamento de melhorar a qualificação e, dessa forma, oferecer melhores quadros profissionais para o Brasil.

A carreira em relações internacionais não foi a primeira opção de Mateus, que passou o Ensino Médio no curso de Técnico de Edificações, oferecido pelo IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). “Eu queria seguir com arquitetura, mas depois de muito pensar eu percebi que apesar de gostar muito, não me via fazendo aquilo na prática, até porque meus interesses na área eram outros. Daí quando foi de 2019 para 2020 comecei a olhar outras coisas, e realmente relações internacionais emergiu”, recorda.

Era essa a forma encontrada para conectar-se a pessoas, conhecer lugares e abrangia uma nova perspectiva, a de trabalhar como diplomata no Itamaraty. A escolha atual seguiu pesquisa e um ajuste perfeito às necessidades de Mateus.

“Fui pesquisar mais sobre o curso e aquilo se encaixou muito com o meu perfil. Descobri coisas da área que não sabia também. No Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), apliquei para esse curso e fui aprovado no Brasil e, depois, aqui em Portugal. Como eu já tinha planos de ir estudar para fora, depois de ponderar bem foi o que achei melhor”.

A chegada ao país luso ocorreu em setembro de 2021, início do ano letivo europeu e, mesmo com a expectativa, não houve grandes impactos culturais. “Eu sempre estive muito adaptado com diferentes culturas, então isso me ajudou a me familiarizar tranquilamente com o espaço e as pessoas em geral. Claro que o estilo de vida em alguns aspectos é muito diferente, mas sinto que para mim foi bem mais fácil do que eu esperava”.

Já adaptado, Mateus espera avançar ainda mais, chegar ao centro da Europa e cursar um mestrado ligado ao patrimônio cultural ou desenvolvimento. Toda a trajetória conta com o apoio dos pais, já que as opções de bolsas para estudantes brasileiros em Portugal são escassas. "Há algumas bolsas de Mérito, cuja qual neste ano letivo fui contemplado, mas ainda assim não cobrem todas as despesas”.

Fotos: Arquivo Pessoal

Enquanto os planos acadêmicos para o futuro são desenhados, Mateus pondera a atuação profissional que, conforme o ajuste, poderá beneficiar a região de onde saiu. “Acho que numa esfera micro não há nada diretamente relacionado a regiões em geral, porque se trata de uma área muito mais ampla. No plano macro, contudo, eu diria que em especial em áreas que tangem a coesão territorial, o desenvolvimento regional e a própria questão do património, isto é, a gestão e preservação deste e a promoção de políticas públicas que o englobe enquanto instrumento de promoção do desenvolvimento”.

E, para quem deseja trilhar os passos do ensino acadêmico em Portugal, Mateus sugere o simples: sonhar. “Para aqueles que têm o desejo de morar fora e pretendem vir, eu diria que o primeiro passo é o sonho, como diria o meu pai. De fato, a vontade de fazer já é algo fundamental, pois atua como combustível para te dar ânimo e coragem para aquilo que se sucede”.

Além do sonho, ressalta, é preciso planejar. “Eu diria também que o planejamento é fundamental nisso, seja saber quais são suas opções, o que você quer fazer, quando e onde, porque em se tratando de grandes mudanças, a organização e o foco são essenciais para que isso se concretize. Além do sonho e do planejamento, eu diria que é muito importante o seu foco e empenho para aquilo que você pretende, até porque muitas coisas dependem de você”.





Saiba como usar a nota do Enem para estudar em Portugal e os passos a seguir:



A nota do Enem é aceita em 44 universidades portuguesas que fizeram convênio com o governo brasileiro. É preciso ficar atento à conversão das notas para escolher os cursos, já que, dependendo da escolha, vai haver um peso diferente. Na Universidade de Coimbra, onde Mateus estuda, podem ser utilizadas as notas das cinco provas do Enem anteriores à candidatura.



Confira neste link como funciona a conversão de notas de acordo com o curso (https://www.uc.pt/brasil/graduacao/enem/notas-enem).



A Universidade de Coimbra também tem um passo a passo para brasileiros que pretendem estudar na instituição, o processo está neste link https://www.uc.pt/brasil/graduacao/enem/passo-a-passo):





Para estudar em Portugal é preciso aplicar um visto de estudante, e as informações sobre como obtê-lo estão neste link (https://imigrante.sef.pt/solicitar/estudar/) e neste (https://web.fe.up.pt/~brasil/questoes-praticas/visto-de-estudante/).





Última dica: informações sobre o custo de vida em Portugal estão disponíveis em vários grupos nas redes sociais, como o Brasileiros em Portugal, no Facebook (https://www.facebook.com/groups/1475862772661686).